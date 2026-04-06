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La nuova CUPRA Raval debutterà il 9 aprile

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REDAZIONE
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(Adnkronos) – Il conto alla rovescia è partito. La nuova CUPRA Raval sarà svelata ufficialmente il 9 aprile, segnando un passaggio importante nella strategia del marchio spagnolo, sempre più orientato verso una mobilità elettrica dal forte contenuto emozionale. 

Non si tratta di una semplice citycar elettrica, ma di un progetto che punta a ridefinire il ruolo delle compatte urbane, introducendo un mix di design distintivo, tecnologia e carattere dinamico. Un’impostazione coerente con l’identità di CUPRA, che anche nel segmento delle elettriche più accessibili cerca di mantenere un’impronta sportiva. 

Negli ultimi mesi, alcuni prototipi camuffati della CUPRA Raval sono stati avvistati su strada, lasciando intravedere un’impostazione orientata al piacere di guida. Le prime indicazioni parlano di una vettura agile, reattiva e con un comportamento dinamico sopra la media della categoria. 

 

Il nuovo modello rappresenta una delle mosse chiave nella strategia di elettrificazione del brand. L’obiettivo è intercettare una nuova generazione di automobilisti, sempre più attenta alla sostenibilità ma non disposta a rinunciare a design e coinvolgimento alla guida. 

Dal punto di vista stilistico, la CUPRA Raval dovrebbe portare su strada un linguaggio più audace rispetto alle tradizionali citycar, con proporzioni compatte ma una forte presenza visiva. Un equilibrio non semplice, ma fondamentale per distinguersi in un segmento sempre più competitivo. 

L’anteprima mondiale è fissata per il 9 aprile alle 9:30, momento in cui verranno svelati tutti i dettagli tecnici e le caratteristiche definitive del modello. 

L’impressione è che CUPRA voglia andare oltre il concetto classico di utilitaria elettrica, proponendo un’auto capace di unire mobilità urbana e piacere di guida. Una sfida interessante, soprattutto in un contesto in cui molte vetture della stessa categoria puntano più sull’efficienza che sul coinvolgimento. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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