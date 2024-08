Lamborghini Temerario: conto alla rovescia

(Adnkronos) – La nuova Lamborghini Temerario sarà presentata il prossimo 16 agosto in occasione della Monterey Car Week 2024.

Non è il nome ufficiale e definitivo, ma tanti gli indizi che fanno pensare che la futura erede della velocissima Huracan possa chiamarsi Temerario. Una supercar compatta e di nuova generazione, un salto nel futuro che il Marchio Lamborghini compie nuovamente dopo il recente lancio della Revuelto.

Sarà spinta da un motore V8 biturbo con alimentazione ibrida plug-in, una soluzione analoga a quanto già visto sulla sportiva di punta del Toro. Un propulsore con un DNA racing, in grado di raggiungere i 10.000 giri al minuto. Nell’attesa di vederla dal vivo alla Monterey Car Week 2024, Lamborghini sui suoi canali social, ha diffuso il primo Teaser. Una supercar con grandi ambizioni, che accoglie la difficile eredità lasciata dalla Gallardo e dalla Huracan.

Un modello che, seppur ponendosi un gradino più in basso della Revuelto, avrà l’onere di sfidare e cercare di avere la meglio contro mostri sacri del calibro di Ferrari 296 GTS e McLaren 600 LT.

Purtroppo, il caro e vecchio V10, il dieci cilindri che per decenni ha spinto la Huracan ma che ha anche dato lustro all’Audi R8, esce fuori produzione. La nuova Lamborghini Temerario punterà sull’alimentazione ibrida plug-in e su di una potenza di oltre 800 cavalli per sfidare l’agguerrita concorrenza. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)