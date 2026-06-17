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Michelin Pilot Sport Endurance: il 50% dei materiali è sostenibile

Motori
REDAZIONE
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(Adnkronos) – Il motorsport continua a rappresentare uno dei laboratori tecnologici più avanzati per l’industria automobilistica e Michelin ne offre una nuova dimostrazione con la più recente generazione dei MICHELIN Pilot Sport Endurance. Gli pneumatici utilizzati dalle Hypercar nel FIA World Endurance Championship hanno infatti raggiunto un traguardo significativo: il 50% dei materiali impiegati è costituito da componenti rinnovabili e riciclati.  

Si tratta di un risultato che si inserisce nella strategia globale del Gruppo Michelin, orientata alla realizzazione di pneumatici composti esclusivamente da materiali sostenibili entro il 2050. L’endurance rappresenta il contesto ideale per validare queste tecnologie, poiché sottopone gli pneumatici a condizioni estreme di durata, costanza prestazionale e affidabilità.  

Per raggiungere questo obiettivo, Michelin ha riprogettato completamente le mescole della gamma Endurance, facendo ampio ricorso alla simulazione digitale già nelle prime fasi dello sviluppo. Il lavoro degli ingegneri si è concentrato non solo sull’aumento della quota di materiali sostenibili, ma anche sul miglioramento delle prestazioni complessive. 

La nuova generazione di pneumatici offre una più rapida entrata in temperatura, un aspetto diventato fondamentale dopo l’eliminazione del preriscaldamento prevista dai regolamenti. Allo stesso tempo sono state migliorate la costanza delle prestazioni e la versatilità delle diverse mescole disponibili, consentendo ai team una maggiore libertà strategica durante le gare. 

 

Uno degli aspetti più interessanti riguarda il trasferimento tecnologico. Le soluzioni sviluppate per le competizioni vengono infatti utilizzate come base per i futuri pneumatici destinati alle vetture stradali.  

Michelin considera il FIA WEC una piattaforma privilegiata per accelerare questo processo, grazie alla collaborazione diretta con costruttori e team impegnati nella categoria Hypercar.  

La nuova generazione di MICHELIN Pilot Sport Endurance rappresenta quindi molto più di un semplice pneumatico da corsa: è la dimostrazione concreta di come sostenibilità, prestazioni e innovazione possano procedere nella stessa direzione, trasformando la pista in un banco di prova per la mobilità di domani. 

motori

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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