Nei primi sei mesi del 2024 Nissan Italia consolida la crescita

(Adnkronos) – Da gennaio a oggi, sono oltre 6.800 le unità di Nissan Juke vendute, in crescita del 40% rispetto al 2023, Nissan Qashqai si conferma il modello C-SUV più venduto in Italia sia nell’intero primo semestre con oltre 12.800 unità mentre per Nissan X-Trail segna un record con oltre 2.300 unità vendute nel semestre, in crescita del 134% rispetto allo scorso anno. Crescono anche le vendite del crossover coupé elettrico Ariya con dei volumi più che raddoppiati. Bene anche la gamma veicoli commerciali con ben 921 unità Townstar vendute, 618 unità Primastar e 636 unità Interstar.

