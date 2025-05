Nissan, il rilancio riparte dalla nuova Micra

(Adnkronos) – In un momento critico per il brand – fra annunci di dismissioni e tagli di personale – Nissan annuncia il ritorno in Europa di uno dei suoi prodotti più popolari, la Micra che – arrivata alla sesta generazione – sarà proposta solo in versione completamente elettrica e con sistemi avanzati di connettività. La presentazione si inserisce nel processo di elettrificazione della gamma Nissan in Europa che prevede quattro nuovi modelli EV entro il 2027 – Micra, la nuova Leaf, Juke e un modello di segmento A – oltre al lancio della terza generazione del propulsore e-Powersu Qashqai. Progettata presso il Nissan Design Europe (NDE) di Londra, la nuova Micra si distingue per design pulito ma personale, con un aspetto da mini-SUV e passaruota pronunciati. Gli interni sono all’insegna dell’eleganza e della semplicità, e vedono elementi di design molto discreti che ricordano il Giappone, come ad esempio il profilo del Monte Fuji riprodotto nello spazio portaoggetti tra i sedili anteriori.Per il lancio sono previsti cinque colori per gli esterni – Pure White, Elegant Silver, Mystery Black, Noble Marine, Authentic Blue e Rebel Red – che insieme all’opzione di tetto nero o grigio danno vita a 14 combinazioni. Tutte le informazioni fondamentali sulla vettura e sulla guida sono accessibili tramite uno schermo configurabile ad alta risoluzione da 10,1 pollici posto dietro al comodo volante a tre razze. Un ulteriore display touchscreen da 10,1 pollici, situato al centro della plancia e leggermente orientato verso il conducente, gestisce le funzioni di navigazione, audio e telefono. Il rivestimento dei sedili, che cambia in funzione dell’allestimento, è offerto nelle tre diverse finiture: Modern, Audacious e Chill, mentre l’illuminazione ambientale dell’abitacolo è disponibile in 48 colori diversi. Lunga 4 metri, larga 1,8 metri e con un passo di 2,54 metri, la nuova Micra sarà disponibile solo nella configurazione a cinque porte: nonostante le dimensioni contenute la nuova Nissan offre un bagagliaio da 326 litri estendibile fino a 1106 litri, grazie ai sedili posteriori abbattibili in modalità 40/60. Sul fronte powertrain, la Micra- che sarà in vendita in Italia a partire da fine anno – è proposta con due opzioni di batteria – 40 kWh e 52 kWh – e autonomia fino a 408 chilometri con la possibilità di ricarica rapida grazie al caricatore CC da 100 kW per la batteria da 52 kWh (80 kW per la batteria da 40 kWh) che porta il livello della batteria dal 15% all’80% in soli 30 minuti. Come altri modelli Nissan, la nuova Micra è dotata della tecnologia V2L (Vehicle-to-Load), che permette di usare la batteria per alimentare dispositivi esterni, come altoparlanti, ventilatori o aspirapolvere. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)