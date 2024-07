Nuova Ducati Panigale V4: nel 2025 arriverà la nuova superbike stradale?

(Adnkronos) – La nuova Ducati Panigale V4 2025 infiamma il web. Cresce l’attesa per la nuova e velocissima Superbike Stradale. In rete sono circolate le prime foto che ritraggono la nuova Ducati Panigale V4 2025 in veste ancora di prototipo. Cosa cambierà rispetto all’attuale modello? Il motore V4 potrebbe essere ulteriormente potenziato superando la soglia dei 216 cavalli. Anche la coppia massima del Superquadro cambierà, probabile qualche ritocco per puntare, in termini di giri del motore, ancora più in alto. Tecnicamente, la rinnovata V4 2025 sembra essere ancora più compatta, dalle foto in rete si nota anche un altro “particolare”, interessantissimo. In luogo dell’attuale forcellone monobraccio, la futura Superbike stradale di Borgo Panigale potrebbe essere proposta con il forcellone bibraccio. Una novità che porterebbe sia maggiore trazione ma anche quote ciclistiche, completamente diverse, perché cambierebbe anche l’attacco del mono ammortizzatore, così come l’interasse. Come da tradizione Ducati, anche il peso sarà limitato. Sembrerebbe che l’obiettivo di scendere sotto i 200 kg in ordine di marcia, sia stato ampiamente raggiunto. Tutto fa pensare che in occasione del WDW 2024, Ducati presenti, anche per festeggiare i 30 anni dalla nascita della 916, la rinnovata SBK. Non resta che attendere, anche se l’EICMA 2024, sarebbe un’ottima vetrina e consentirebbe al Marchio di affinare ulteriormente le potenzialità di una moto che potrebbe nuovamente lasciare il segno. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)