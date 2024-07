Porsche Boxster e Cayman: fuori produzione dal 2025

(Adnkronos) – La Porsche Boxster e la Cayman usciranno fuori produzione entro il 2025. Due illustre vittime dell’elettrificazione, il famoso costruttore di automobili ha annunciato che entro il 2025, le Porsche Boxster e Cayman usciranno definitivamente fuori produzione anche nel resto del mondo. Se in Europa, di fatti, non vengono più prodotte, le due sportive tedesche continuano a essere regolamento commercializzata nei paesi extra-europei.

Albrecht Reimold, Responsabile Produzione Porsche, ha recentemente dichiarato che già a partire dal prossimo anno, la loro produzione cesserà in tutto il mondo. Nell’attesa, il Marchio di Stoccarda è già alle prese con le future Boxster e Cayman, che saranno proposte solo ed esclusivamente con motorizzazione elettrica. Lo switch verso le zero emissioni in casa Porsche sembra sempre più concreto, del resto le direttive del Gruppo Volkswagen sono chiare e forti, il passaggio dall’endotermico all’elettrico, ci sarà ma avverrà gradualmente. La Boxster e Cayman rappresentano uno zoccolo duro per Porsche perché rappresentano due modelli di grande successo. Dunque, nell’attesa di vedere le degne e future sportive a zero emissioni, si studia a Stoccarda, su di una nuova generazione di motorizzazioni, questa volta esclusivamente elettriche. La Macan attuale è offerta unicamente nelle varianti EV, la 911 ha intrapreso il suo percorso verso l’elettrificazione con il lancio della versione Hybrid, ora tocca al resto della gamma, intraprendere questo azzardato quanto indispensabile passo verso le zero emissioni —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)