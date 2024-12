Presentato il piano di Stellantis

(Adnkronos) – Il responsabile Stellantis Europa Jean-Philippe Imparato ha ribadito la centralità dell’Italia nel suo business, le novità importante sono che Stellantis manterrà in attività tutti i siti nel Paese e conferma gli investimenti che il Gruppo effettuerà in Italia. Si parla per il 2025 di circa 2 miliardi di euro di investimenti negli stabilimenti e 6 miliardi di euro nello stesso periodo in acquisti da fornitori operanti in Italia. Il Gruppo, pur in un momento di crescenti difficoltà del settore automotive nel mondo, ha ribadito di voler portare avanti il proprio piano industriale in Italia con risorse proprie, senza qualsiasi forma di incentivo pubblico alla produzione. Il piano di incremento di Stellantis in Italia per i 2025 coinvolge più impianti:

Pomigliano: dal 2028, sarà installata la nuova piattaforma (STLA- SMALL), sulla quale è prevista la produzione di 2 nuovi modelli compatti.

Mirafiori: sarà basata la produzione della 500 ibrida e della nuova generazione della 500 BeV elettrica



Cassino: verrà introdotta la piattaforma STLA-LARGE su cui saranno prodotti tre nuovi modelli come la nuova Alfa Romeo Stelvio, Alfa Romeo Giulia e una nuova vettura top di gamma.

Melfi: beneficerà nel corso dei prossimi anni del lancio di 7 nuovi modelli tra cui la nuova DS, la nuova Jeep Compass, la nuova Lancia Gamma e la nuova DS7, tutte elettriche.

Atessa: dal 2027 sarà avviata la produzione di una nuova versione di Large Van



Modena: diventerà il polo dell’alta gamma Made in Italy

Termoli: per il 2025 resta aperta la realizzazione di una Gigafactory Nel corso del 2025 il Ministero delle Imprese e del Made in Italy e Stellantis terranno aperto un dialogo costante sugli effetti e sugli impatti delle iniziative previste nel settore automotive. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)