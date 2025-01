RAM 1500 RHO: potenza estrema

(Adnkronos) – Il RAM 1500 RHO rappresenta l’eccellenza nella categoria dei pick-up, grazie al suo motore sovralimentato appartenente alla famiglia Hurricane Twin-Turbo.

Il propulsore Hurricane High Output da 3 litri, con una potenza massima di 540 CV e 706 Nm di coppia, è progettato per garantire performance eccezionali su qualsiasi percorso, dalla strada all’off-road più impegnativo. Questo pick-up non solo supera la concorrenza per potenza e prestazioni, ma offre anche un’esperienza di guida superiore grazie al sofisticato schema sospensivo. La sospensione posteriore a spirale con cinque bracci è progettata per migliorare sia la maneggevolezza che il comfort. L’altezza da terra, pari a 30 cm, offre una maggiore versatilità rispetto alla gamma standard del RAM 1500, con un incremento di 5 cm. Gli pneumatici da 35 pollici contribuiscono a rafforzare la vocazione off-road del veicolo. Il ricco equipaggiamento di serie include un ripartitore di coppia attivo a tempo pieno BorgWarner e un assale posteriore Dana 60 con differenziale autobloccante elettronico, garantendo trazione ottimale in ogni condizione. Gli ammortizzatori adattivi Bilstein Black Hawk e2, integrati con il sistema Active Terrain Dynamics di RAM, assicurano una guida fluida e precisa, indipendentemente dal tipo di terreno. All’interno dell’abitacolo, il comfort e la tecnologia si incontrano. Un Head-Up Display (HUD) a colori offre un’interfaccia completamente personalizzabile, mentre il quadro strumenti digitale da 12,3 pollici consente di visualizzare un’ampia gamma di informazioni, dalla velocità di crociera ai sistemi di assistenza alla guida, per un’esperienza di guida innovativa e intuitiva. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)