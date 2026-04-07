Sei automobilisti su dieci sono infastiditi dai fari auto sempre più potenti

(Adnkronos) – L’innovazione tecnologica nel settore automotive migliora sempre piu’ la sicurezza, ma apre anche a nuove criticità. È il caso dei fari di ultima generazione che risultano sempre più potenti e diffusi. Diverse analisi evidenziano un crescente di disturbo per gli automobilisti, soprattutto nella guida notturna.

Secondo un’indagine dell’American Automobile Association (AAA), circa il 60% dei conducenti dichiara di essere infastidito dall’abbagliamento causato dai fari dei veicoli incrociati, mentre il 73% ritiene che il fenomeno sia peggiorato negli ultimi dieci anni.

Il problema si manifesta in particolare sulle strade extraurbane a due corsie, dove il 75% degli automobilisti segnala difficoltà visive, ma riguarda anche autostrade e contesti urbani. La causa principale è rappresentata dai fari dei veicoli in senso opposto (92% dei casi), a cui si aggiungono i riflessi negli specchietti retrovisori.

Il tema assume anche una rilevanza in termini di sicurezza. L’abbagliamento infatti può provocare una temporanea riduzione della visione e affaticamento visivo, soprattutto in condizioni di scarsa illuminazione o tra i guidatori più anziani.

Tuttavia, esiste anche un evidente paradosso su queste tematiche: la maggiore potenza luminosa dei fari moderni contribuisce a migliorare l’efficacia dei sistemi avanzati di assistenza alla guida, come la frenata automatica d’emergenza notturna, la cui efficacia è passata dallo 0% nel 2019 al ben 60% nel 2025.

Sul fronte delle soluzioni, l’industria sta introducendo tecnologie più evolute come i fari Matrix LED adattivi, che sono in grado di modulare il fascio luminoso per evitare di abbagliare gli altri utenti che procedono nel senso opposto della strada. Tuttavia, la diffusione di questi sistemi è ancora limitata e la normativa, in alcuni mercati, fatica a tenere il passo con l’evoluzione tecnologica.

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