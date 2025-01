Skoda Enyaq: inizia la prevendita anche della versione Coupé

(Adnkronos) – Al via la prevendita delle nuove Skoda Enyaq, disponibili sia in versione SUV che Coupé.

Una gamma completamente rinnovata e immediatamente riconoscibile grazie agli stilemi del Design Modern Solid. La nuova Skoda Enyaq sfoggia un look inedito, merito di un frontale che ha beneficiato di importanti aggiornamenti, anche dal punto di vista aerodinamico. Disponibile nelle versioni 60, 80 e 85x, la nuova Skoda Enyaq vanta una dotazione full optional ed è proposta in Italia anche nella variante Sportline. Le prime consegne partiranno ad aprile 2025. Costruita sulla piattaforma MEB del Gruppo Volkswagen, il SUV e la versione Coupé sono offerte nelle seguenti varianti: • 60, con batteria da 63 kWh (59 kWh netti) e potenza di 150 kW • 85, con batteria da 82 kWh (77 kWh netti) e potenza di 210 kW • 85x, con batteria da 82 kWh, trazione integrale e un secondo motore sull'asse posteriore. La nuova generazione ha beneficiato di numerosi accorgimenti tecnici e aerodinamici, che ne hanno migliorato l'efficienza. La rinnovata Enyaq vanta un coefficiente di penetrazione aerodinamica di 0,245 (0,225 per la Enyaq Coupé). Efficiente e sicura, la Skoda Enyaq offre numerosi sistemi di assistenza alla guida di livello 2, tra cui: • Adaptive e Predictive Cruise Control • Lane Assist 2.0 per il mantenimento del veicolo al centro della corsia, anche in presenza di segnaletica temporanea • Side Assist con Rear Traffic Alert, Exit Warning e Lane Change Assist • Turn Assist, per l'assistenza nelle svolte agli incroci • Traffic Jam Assist, sistema di guida assistita in colonna • Front Assist, con riconoscimento di pedoni e ciclisti e frenata automatica.