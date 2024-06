Tra poco in Italia il nuovo XPENG G6

(Adnkronos) – Il colosso cinese XPENG aggiunge un terzo modello completamente nuovo alla sua gamma europea: XPENG G6. Si tratta di un nuovissimo SUV coupé completamente elettrico ultra-smart che si colloca nel segmento di auto più venduto al mondo.

XPENG G6 si basa sull'ultima generazione dell’innovativa piattaforma EV proprietaria denominata SEPA 2.0. Leggera e resistente, con architettura a 800V, è la stessa utilizzata nel fratello maggiore, il SUV G9, e permette una ricarica ultrarapida fino a 280 kW grazie alla quale la batteria passa dal 10 all'80% in meno di 20 minuti. Il SUV coupé G6 ha la trazione posteriore di serie e può essere configurato in tre versioni: • RWD Standard Range: 190 kW (258 CV) e 440 Nm di coppia con un'accelerazione da 0 a 100 km/h in 6,9 secondi. • RWD Long Range: 210 kW (286 CV) e 440 Nm di coppia e un'accelerazione da 0 a 100 km/h in 6,7 secondi. • AWD Performance: 350 kW (476 CV) e 660 Nm di coppia, si tratta di una versione più aggressiva dotata di due motori elettrici che assicurano uno scatto da 0 a 100 km/h in 4,1 secondi.

XPENG G6 è equipaggiato con cerchi in lega da 20 pollici e pneumatici Michelin, un ampio tetto panoramico in vetro, sedili multiregolabili, riscaldabili e rivestiti in ecopelle su tutto il perimetro, sedili anteriori ventilati, volante riscaldabile, 4 porte USB, due punti di ricarica a induzione da 50W per smartphone, un impianto audio da 960W con 18 altoparlanti. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)