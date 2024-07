Eugenio Franzetti nominato direttore Lancia Corse HF

(Adnkronos) – Eugenio Franzetti non lascia ma raddoppia. Infatti dopo l’annuncio del ritorno di Lancia e la presentazione della Ypsilon HF e della Ypsilon Rally4 HF, l’attuale direttore di DS Performance è stato nominato Direttore di Lancia Corse HF, la divisione motorsport del leggendario marchio. Franzetti vanta una vasta esperienza nel mondo dello sport automobilistico, avendo trascorso la maggior parte della sua carriera nelle aziende che oggi sono nel Gruppo Stellantis. Infatti in precedenza ha ricoperto le cariche di Direttore Comunicazione e Competizione di Peugeot in Italia, Direttore Comunicazione di DS Automobiles/Citroën/Peugeot in Italia, Direttore Vendite di Citroën in Italia, Direttore Comunicazione di Peugeot Worldwide e Direttore del marchio DS in Italia, e infine Direttore DS Performance, incarico che comunque manterrà.Salutando la nomina Jean-Marc Finot, vicepresidente senior di Stellantis Motorsport sottolinea come l’arrivo di Franzetti “rafforza il team Lancia Corse HF. La sua vasta esperienza nella comunicazione e nel marketing, così come la sua competenza nello sport automobilistico di alto livello, gli permetteranno di promuovere l’eccellenza tecnologica e sportiva del Marchio”. Gli fa eco Luca Napolitano, Amministratore Delegato Lancia osservando come “la sua esperienza sarà fondamentale per il progetto Motorsport e per il piano di rinascita del marchio Lancia”. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)