Omoda & Jaecoo lancia Jaecoo J8

(Adnkronos) – Per ora si tratta di un lancio specifico solo in Kuwait ma nulla toglie del vero potenziale che la nuova Jaecoo 8 di Omoda & Jaecoo possiede ed è in grado di offrire.

Jaecoo J8 incarna sicuramente un linguaggio di stile “lusso moderno” basato sul concetto estetico Inspired by Nature. Jaecoo ha introdotto per la prima volta la tecnologia di trazione integrale Torque Vectoring nel J8, conferendo al sistema ARDIS (All Road Drive Intelligent System) qualità evolute in chiave di “lusso moderno”.

Jaecoo J8 vanta anche uno spazio interno particolarmente generoso e allo stesso tempo il vano di carico è espandibile fino a 2.021 litri ed è adeguato ad accomodare varie attrezzature sportive per tutta la famiglia. All’interno del veicolo, il J8 riproduce il massimo comfort di una cabina di prima classe, il divano posteriore king-size è rivestito in vera pelle nappa, mentre il cielo in pelle scamosciata nera opaca insieme ai cristalli insonorizzati a doppio strato. Nel mezzo del cockpit troviamo uno schermo curvo integrato da 24,6 pollici ultra liscio mentre il pomello del cambio in cristallo con taglio a diamante rappresenta l’apice del lusso e dell’eleganza di questo nuovissimo SUV “Off-Road First Class” firmato Omoda & Jaecoo.

—motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)