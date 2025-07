MG Goodwood Festival of Speed 2025: due debutti europei e l’energia della nuova mobilità

(Adnkronos) –

MG Motor Europe è pronta a infiammare l’edizione 2025 del Goodwood Festival of Speed, in programma dal 10 al 13 luglio, con la presentazione in anteprima assoluta per l’Europa di due concept car visionarie. MG Motor Europe presenterà le nuove Cyberster Black e Cyber X. Due interpretazioni opposte ma complementari del linguaggio stilistico del Marchio, pensate per interpretare in modo radicale il futuro della mobilità elettrica. Il debutto avverrà giovedì 10 luglio alle ore 11.00, quando il brand svelerà anche due inediti modelli EV di serie, concepiti con tecnologie avanzate e design d’avanguardia. Uno dei nuovi modelli elettrici sarà protagonista sull’iconica salita di Goodwood, accanto alla MG EX4 EV, che si presenterà in una livrea celebrativa ispirata alla mitica MG Metro 6R4, disegnata appositamente per questa edizione. Lo spazio espositivo principale ospiterà anche la nuova MGS5 EV e il SUV MG HS, già apprezzato in Europa. In parallelo, una seconda area MG, più dinamica e immersiva, accoglierà la MG4 EV XPower, variante sportiva e ad alte prestazioni della compatta elettrica, pensata per chi cerca emozioni forti anche nella guida urbana. Il Duca di Richmond, fondatore dell’evento, ha espresso entusiasmo per la nuova partecipazione MG, sottolineando l’originalità e l’energia creativa del marchio: “Dopo aver festeggiato con noi il centenario lo scorso anno, MG torna a Goodwood con due novità assolute e concept visionari che incarnano il futuro dell’automobile. L’innovazione è il cuore di Goodwood, e MG lo interpreta con coerenza e freschezza”. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)