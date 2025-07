Toyota GR Yaris Aero Performance: dai rally alla strada

(Adnkronos) – La GR Yaris si spinge oltre i limiti grazie a una nuova edizione ad alte prestazioni: la Toyota GR Yaris Aero Performance 2025, presentata ufficialmente in occasione del Rally dell’Acropoli in Grecia, settima tappa del Mondiale WRC. Questa versione rappresenta il frutto più recente della filosofia TOYOTA GAZOO Racing, che punta a perfezionare ogni componente sfruttando dati di gara, osservazioni tecniche e indicazioni dirette dei piloti ufficiali. L’inedita configurazione della Toyota GR Yaris Aero Performance introduce sei nuovi elementi aerodinamici, sviluppati attraverso test in gara e nei più competitivi campionati giapponesi. Il progetto ha beneficiato del know-how maturato nei rally e nelle serie Super Taikyu e Super GT, con soluzioni mutuate da contesti estremi e verificate in pista. Una delle modifiche più significative è il nuovo cofano in alluminio con griglia di sfogo calore, modellato seguendo il design della GRMN e concepito per ottimizzare il raffreddamento del vano motore. L’aria calda viene estratta efficacemente anche alle alte velocità, migliorando l’affidabilità in uso sportivo. L’anteriore è stato rivisto con uno spoiler ribassato che incrementa il carico sull’avantreno, contribuendo a un comportamento dinamico più preciso. Questo componente è nato dalla collaborazione con Kazuya Oshima, nome di riferimento nelle serie Super Formula e Super Taikyu. Dietro, spicca il grande alettone regolabile, progettato per garantire stabilità nelle frenate intense e miglior controllo in rettilineo. La sua inclinazione può essere personalizzata manualmente in base al tipo di utilizzo, conferendo alla GR Yaris Aero Performance una marcia in più nei track day. Il fondo vettura beneficia ora di un nuovo rivestimento ispirato alle soluzioni adottate nelle GR Yaris da gara, utile a convogliare il flusso d’aria sotto il corpo vettura e ridurre le turbolenze. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)