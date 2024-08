Volkswagen Golf, in produzione fino al 2035

(Adnkronos) – La Volkswagen Golf potrebbe restare in produzione fino al 2035. L’attuale generazione è frutto di una serie di upgrade, tecnici ed estetici, apportati alla serie precedente. In attesa di vederla in versione completamene elettrica, l’attuale Volkswagen Golf, la serie 8.5, potrebbe sovvertire ogni schema e pronostico. Nel mondo automobilistico un modello mediamente, ha un ciclo vita di 8 anni ed è soggetto a un restyling, lieve o sostanzioso, ogni 4 anni. Dunque, l’attuale generazione potrebbe non uscire di produzione nel 2030 ma continuare la sua corsa fino alla fatidica data del 2035, quando tutte le auto commercializzate, dovranno essere per forza di cose, elettriche. Il responsabile dello sviluppo tecnico del Marchio automobilistico tedesco, Kai Grunitz, ha dichiarato che la Golf MK8 potrebbe rimanere in produzione fino alla metà del prossimo decennio, per altri 11 anni. Nasce sulla piattaforma PQ35 ed è frutto di un profondo e completo restyling effettuato sulla serie precedente. La MK8 potrebbe essere tra i modelli più longevi del Gruppo Volkswagen. La MK2 è tra le versioni che, complice anche la sua commercializzazione sul mercato sudafricano, ha resistito di più alle mode e al tempo. Realizzata sul finire degli anni ’70 è rimasta in produzione fino al 2009. L’attuale serie, la MK8, nel corso dei suoi prossimi 11 anni di permanenza sul mercato, sarà oggetto di una serie di aggiornamenti che riguarderanno tecnologia e motorizzazioni. L’unico ostacolo alla sua lunga vita potrebbe essere costituito unicamente dal software. Così come è accaduto con le Porsche Macan e Porsche 718 Cayman e Boxster, solo la legislazione informatica in materia di sicurezza dei dati, potrebbe anticiparne l’uscita di produzione. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)