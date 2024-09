Alzheimer, Schillaci: “Contro demenze fondamentali corretti stili vita”

(Adnkronos) – “L’impegno dell’associazione Airalzh sull’importanza dei corretti stili di vita per ritardare e contrastare l’insorgenza della malattia di Alzheimer è un segno tangibile della crescente consapevolezza del ruolo strategico della prevenzione, soprattutto in una nazione longeva come l’Italia. Garantire ai pazienti affetti da queste patologie una migliore qualità della vita è una priorità che richiede il contributo di tutti. In quest’ottica, nella scorsa legge di Bilancio abbiamo incrementato le risorse destinate al Fondo per l’Alzheimer per potenziare la capacità di diagnosi e trattamento delle demenze”. Così il ministro della Salute, Orazio Schillaci, in un messaggio di saluto inviato alla presidente di Airalzh Alessandra Mocali in occasione della conferenza stampa ‘Airalzh – I primi 10 anni di studi, impegno e ricerca verso un domani senza Alzheimer’, oggi a Roma al ministero. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)