Ieo, anticorpi coniugati svolta contro il cancro al seno metastatico

(Adnkronos) – Una svolta contro il cancro al seno metastatico. Così l’Istituto europeo di oncologia (Ieo) di Milano presenta i risultati di uno studio internazionale coordinato da Giuseppe Curigliano, direttore della Divisione Nuovi farmaci per terapie innovative dell’Ieo e presidente eletto dell’Esmo (Società europea di oncologia medica), “destinato a cambiare la pratica clinica nella cura delle metastasi dei tumori del seno più diffusi”, quelli positivi ai recettori ormonali (Hr+), che rappresentano il 70% del totale. Gli autori del lavoro – pubblicato sul ‘New England Journal of Medicine’ – hanno infatti dimostrato che per questo tipo di neoplasie “l’utilizzo dell’anticorpo coniugato trastuzumab deruxtecan dopo la terapia ormonale standard per le fasi iniziali migliora la sopravvivenza libera da progressione” di malattia, “rispetto alla chemioterapia, e riduce il rischio globale di progressione e morte. Trastuzumab deruxtecan si conferma come nuova opzione di trattamento, fra terapia endocrina e chemioterapia, capace di aumentare il periodo senza malattia in media di 5 mesi”. “Questo studio – afferma Curigliano – è una pietra miliare verso la definizione di terapie efficaci per i tumori della mammella positivi per i recettori per estrogeni (Er+) metastatici e basso livello di espressione di” recettore “Her2 (Her2 low). Per le pazienti è una svolta perché la parola stessa ‘metastasi’ farà meno paura e aderiranno alle cure con più fiducia. Con la giusta sequenza di terapie, la cronicizzazione della malattia metastatica è oggi un obiettivo raggiungibile”. Attualmente – ricorda una nota dell’Irccs fondato da Umberto Veronesi – dopo la terapia endocrina nelle fasi iniziali lo standard di cura è la chemioterapia, i cui benefici non sono notoriamente soddisfacenti. La possibilità di svolta è nata pochi anni fa dagli anticorpi coniugati, nuovi farmaci mirati composti da un anticorpo in grado di riconoscere i recettori per Her2, coniugati a molecole di chemioterapico. In sostanza, l’anticorpo riconosce i recettori, penetra nella cellula tumorale e rilascia la carica distruttiva del chemioterapico, agendo come un cavallo di Troia. Uno di questi farmaci è trastuzumab deruxtecan, molecola capace di legarsi ai recettori Her2, anche se solo debolmente espressi dalla cellula tumorale. Il farmaco viene già utilizzato nel tumore al seno metastatico, ma come seconda linea di trattamento, dopo la chemioterapia. Nello studio appena pubblicato (Destiny-Breast06), gli autori hanno valutato l’utilizzo dell’anticorpo coniugato subito dopo la terapia endocrina, evitando il trattamento chemioterapico. “I risultati sono stati straordinari”, assicurano dall’Ieo. “Nello studio – evidenzia Curigliano – le pazienti con tumore della mammella metastatico Hr+, Her2 low e Her2 ultralow trattate con trastuzumab deruxtecan dopo terapia endocrina hanno vissuto più a lungo (in media 5 mesi in più) senza progressione o peggioramento della malattia, rispetto a quelle trattate con chemioterapia standard”. “Questo risultato – conclude lo specialista – cambia il modo di trattare il tumore del seno metastatico Hr+, perché utilizzando trastuzumab-deruxtecan più precocemente non solo otteniamo un trattamento più efficace, ma possiamo estendere la popolazione di pazienti che può averne i benefici”. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)