Mail con ‘truffa del rimborso’ a nome del ministero della Salute

(Adnkronos) – Una mail con l’intestazione del ministero della Salute, con oggetto un “rimborso per importo in eccesso”: è la nuova truffa che circola sul web. Alcuni utenti (@etrezzi) postano lo screenshot su X. Nella falsa mail si legge che “a seguito di una recente verifica sui tuoi versamenti, abbiamo rilevato un pagamento in eccesso relativo a due mensilità al Servizio sanitario nazionale. Di conseguenza ti spetta un rimborso pari a 234,40 euro”. Poi la mail ‘fake’ avverte che ci si deve sbrigare per non perdere “la restituzione”. E qui scatta il ‘gancio’ per la truffa: “Ti chiediamo di fornire i dati necessari”. In più la beffa: “Tutte le informazioni fornite verranno trattate con la massima riservatezza e nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia di protezione dei dati personali”. Il ministero della Salute – a quanto apprende l’Adnkronos Salute – si è già attivato e sarà pubblicato un avviso ai cittadini sui canali istituzionali. In questi casi parte anche la segnalazione al Nas dei carabinieri. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)