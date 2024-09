Prevenzione cancro al seno, con ottobre rosa ecco dove fare controlli gratis

(Adnkronos) –

Ottobre mese rosa della prevenzione per il cancro al seno. La Komen Italia, insieme al ministero della Cultura, rilancia la ‘La prevenzione è il nostro capolavoro’ e riparta anche la Carovana della prevenzione: domani dalla Sicilia, da Palermo a Catania, con 7 unità mobili di alta tecnologia. Saranno 77 tappe in 36 città. Le donne potranno fare lo screening, in collaborazione con la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs, i all’interno dei camper della Komen.

In ciascuna tappa (nella foto l’elenco completo) verranno offerti gratuitamente: esami per la diagnosi precoce dei tumori del seno, del collo dell’utero e di altre neoplasie prevalenti nelle donne (prevenzione secondaria); laboratori pratici e sessioni educative di promozione dell’attività fisica, del benessere e della corretta alimentazione (prevenzione primaria); programmi ad hoc finalizzati ad aiutare le pazienti che hanno vissuto una malattia oncologica a recuperare un pieno benessere psico-fisico e a ridurre il rischio di sviluppare una recidiva della malattia (prevenzione terziaria). Tra le tappe più significative di questo viaggio: la tappa iniziale di Palermo, in occasione della quale verrà inaugurata la nuova Unità Mobile che la Komen Italia destinerà a programmi continuativi, condivisi con la Regione Sicilia, per incrementare le opportunità di diagnosi precoce dei tumori del seno sull’Isola. In tale circostanza sarà illuminato di rosa il Teatro Massimo; le tappe nella Regione Calabria per contribuire a recuperare i ritardi causati dalla pandemia nei programmi istituzionali di screening mammografico; la tappa allo Stadio Olimpico di Roma, organizzata in collaborazione con la Figc (Federazione Italiana Giuoco Calcio), per offrire attività gratuite di sensibilizzazione e prevenzione delle principali patologie oncologiche di genere in occasione della partita della Nazionale Italiana di calcio maschile contro quella Belga; le tappe di Genova e Torino per dar forza al progetto delle Lavanderie di Papa Francesco avviato da Procter & Gamble con l’Elemosineria Apostolica e la Comunità di Sant’Egidio, parte del programma P&G per l’Italia. Due dei tredici appuntamenti che portano opportunità di prevenzione nelle strutture dove le persone senza fissa dimora possono prendersi cura della propria igiene personale e lavare gli indumenti in maniera completamente gratuita; la tappa conclusiva in Piazza Duomo a Milano in collaborazione con il Policlinico di Milano. “La sensibilizzazione è il primo passo per aumentare la consapevolezza che bisogna occuparsi del proprio seno anche in assenza di sintomi. Komen Italia promuove la prevenzione nell’arco di tutto l’anno e lo fa da ben 25 anni nel corso dei quali sono stati fatti molti progressi in ambito medico scientifico che hanno consentito di ridurre drasticamente la mortalità. Questo risultato è particolarmente vero dove c’è equità di accesso alla prevenzione e alle cure, purtroppo in Italia permangono ancora delle differenze tra Nord e Sud nell’attuazione dei programmi di screening ed esistono delle aree sommerse nelle città metropolitane. Proprio per combattere questa disparità abbiamo deciso di portare la nostra Carovana della Prevenzione in giro nel territorio italiano con particolare attenzione alle donne con difficoltà socio-economiche che non rientrerebbero nei programmi di screening”, ha sottolineano Daniela Terribile, presidente di Komen, che oggi ha presentato a Roma al Mic le iniziative per il mese di ottobre ‘La prevenzione è il nostro capolavoro’. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)