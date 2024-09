Schillaci, cancro al colon: casi in aumento, i segnali della malattia

(Adnkronos) – In Italia i casi di tumore al colon retto, la malattia che ha colpito Salvatore Schillaci morto oggi a 59 anni, “sono in aumento”: è il secondo carcinoma più diffuso nel nostro Paese, con oltre 48mila diagnosi nel 2022 e una mortalità stimata di 21.700 decessi nel 2021 (dati Aigo), “e purtroppo l’adesione degli agli screening non è alta, mentre la prevenzione è la strada per anticipare questa malattia e proprio chi sta bene deve fare prevenzione. La tragica scomparsa di Totò Schillaci deve far capire quanto non deve essere sottovalutato questo tumore e l’importanza dei test”. Così all’Adnkronos Salute Maria Di Paolo, consigliere nazionale dell’Aigo (Associazione italiana gastroenterologi ed endoscopisti digestivi ospedalieri). “Quando c’è la comparsa di sangue nelle feci, associata ad un calo di peso, deve scattare la prima sirena d’allarme – spiega la specialista – quindi fare il test del sangue occulto nelle feci e procedere poi con la colonscopia. Quello che vediamo in ospedale, invece, è che quando si scopre il sangue nelle feci si fa passare del tempo prima di arrivare allo screening – sottolinea Di Paolo che lavora al Ao San Giovanni di Roma – Se il sangue è visibile si deve fare un’indagine di secondo livello come la colonscopia”. Se invece si ha una familiarità con il tumore del colon, con adenomi o polipi, “la colonscopia va anticipata ai 40 anni e se c’è un parente di primo grado con la malattia scoperta da giovane si deve anticipare la prevenzione”, rimarca la gastroenterologa. “La grande forza dello screening – conclude – è poter interrompere il passaggio dalla lesione con potenzialità cancerogene allo sviluppo del tumore. Se si anticipa questo passaggio, si può intervenire e rimuovere il tumore con una sopravvivenza molto alta. Una lesione ci mette 7-10 anni a sviluppare un tumore, il nostro obiettivo come specialisti è di non fare arrivare questi pazienti all’oncologo”. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)