Sla, Aisla dona a Usl-Irccs Reggio Emilia ausili comunicativi e ortopedici

(Adnkronos) – La Sezione Aisla di Reggio Emilia ha recentemente concluso un’importante iniziativa di solidarietà, finalizzata a migliorare la qualità della vita dei pazienti affetti da Sla residenti nella provincia. Il contributo di 3.000 euro è stato destinato all’Usl-Irccs Reggio Emilia, Servizio di Riabilitazione e recupero funzionale del Distretto di Albinea, diretto da Alena Fiocchi, per l’acquisto di ausili comunicativi ed ortopedici. Gli ausili – riferisce una nota – sono destinati alle prove e ai prestiti per i pazienti affetti da Sla, offrendo loro strumenti fondamentali per migliorare la comunicazione e la mobilità. Cruciale il ruolo di Loretta Pavarini, presidente Aisla Reggio Emilia – si legge – che ha permesso al Servizio di Riabilitazione di Albinea di dotarsi di numerosi ausili che saranno custoditi presso l’Ausilioteca di Albinea. “Un valore aggiunto incredibile per la qualità del nostro lavoro e per la qualità di vita delle persone che ne potranno usufruire”, hanno commentato le équipe di professionisti sanitari. Gli ausili acquistati sono già disponibili e pronti per l’uso con i pazienti. L’importanza della collaborazione tra aziende sanitarie e associazioni per il bene comune – conclude la nota – è stata ulteriormente confermata da questa iniziativa. Tutto ciò è stato reso possibile grazie alle generose donazioni, e proprio per questo motivo i volontari Aisla dell’Emilia Romagna invitano a partecipare alla Giornata nazionale Sla, che si terrà domenica 15 settembre nelle piazze di Parma, Forlì, Cesena, Piacenza, Reggio Emilia, Modena e, infine, presso la spiaggia ‘Io Posso’ di Ravenna. Durante la manifestazione sarà possibile aggiudicarsi una prestigiosa bottiglia di Barbera d’Asti Docg con una donazione minima di 15 euro. Come recita lo slogan dell’iniziativa, si potrà “versare un contributo con gusto” e aiutare la raccolta fondi per le operazioni di sollievo a favore delle persone affette da Sla e delle loro famiglie. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)