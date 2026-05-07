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Trapianti: Padova da record, 20 interventi di fegato nel solo mese di aprile

Salute e Benessere
REDAZIONE
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(Adnkronos) – Un traguardo storico per il Centro trapianti di fegato dell’azienda ospedale-università di Padova. Nel mese di aprile – informa una nota – l’équipe diretta dal professor Umberto Cillo ha portato a termine con successo 20 trapianti di fegato: un record assoluto che consacra il Centro padovano tra le eccellenze nazionali e internazionali nel campo della chirurgia trapiantologica. Un primato che testimonia competenza, dedizione e la straordinaria capacità di un’équipe che ogni giorno opera con professionalità e senso di responsabilità, consapevole che ogni intervento può rappresentare una seconda possibilità di vita per i pazienti.  

“Ringrazio di cuore tutti i professionisti che ogni giorno sono presenti in sala operatoria con impegno e passione – dichiara Paolo Fortuna, direttore generale dell’Azienda -. Ma questo primato ci invita anche a rivolgere un pensiero profondo e riconoscente a chi, nel momento più doloroso, ha avuto la forza straordinaria di trasformare la propria sofferenza in speranza per qualcun altro. Perché dietro ogni trapianto c’è sempre un gesto di generosità raro e prezioso: la donazione d’organi”. Un atto che “nasce nel dolore e si trasforma in vita, che oltrepassa ogni confine e lascia una traccia indelebile di sé nel mondo. Dire sì alla donazione d’organi significa scegliere di non sparire, significa trasformare la perdita in dono, significa riempire di valore la propria esistenza” conclude Fortuna. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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