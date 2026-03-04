A Cortina la cerimonia di unione della fiamma paralimpica, Malagò: “Promemoria di ciò che possiamo realizzare”

(Adnkronos) – Il Viaggio della Fiamma Paralimpica ha vissuto uno dei suoi momenti più intensi e simbolici con la Cerimonia di Unione andata in scena a Cortina d’Ampezzo, dove le cinque Fiamme accese nei Flame Festival dei giorni scorsi si sono riunite per dare vita a un’unica Fiamma Paralimpica in vista dell’imminente apertura dei Giochi.

Accesa il 24 febbraio a Stoke Mandeville, nel Regno Unito, culla spirituale del Movimento Paralimpico, la Fiamma è arrivata in Italia e ha animato il Paese attraverso cinque Flame Festival organizzati nelle città di Torino, Milano, Bolzano, Trento e Trieste. Parallelamente, quattro Flame Visit si sono svolti a Roma, Bari, Napoli e Bologna, realizzati con il contributo di Allianz, Presenting Partner del Viaggio della Fiamma Paralimpica di Milano Cortina 2026.

Nel cuore di Cortina, in Largo delle Poste, è stato celebrato un momento collettivo di grande valore simbolico. Nel corso della serata, cinque gruppi di tedofori hanno percorso la principale via cittadina, corso Italia, accompagnando le Fiamme fino al luogo della Cerimonia. Tra i protagonisti della staffetta anche il Presidente dell’International Paralympic Committee Andrew Parsons, i Vicepresidenti IPC Leila Marques Mota e John Petersson e il Chief Executive Officer dell’IPC, Mike Peters. Presenti anche due grandissime atlete: la plurimedagliata sciatrice Paralimpica francese Marie Bochet e l’Olimpionica italiana del curling, Stefania Constantini. Cinque rappresentanti dei cinque gruppi di tedofori hanno acceso insieme il braciere, dando vita alla Fiamma Paralimpica unificata.

“La Fiamma Paralimpica riflette il profondo legame che l’Italia condivide con il Movimento Paralimpico e l’eredità iniziata nel nostro paese nel 1960 – ha dichiarato Giovanni Malagò, Presidente di Fondazione Milano Cortina 2026 -. La Fiamma rappresenta non solo la testimonianza della responsabilità che abbracciamo come organizzatori dei Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026, ma anche la passione e l’impegno di atleti straordinari che si apprestano a vivere i Giochi sui nostri territori. Sono loro la bussola che guida il nostro lavoro quotidiano, ispirandoci a offrire un evento in cui inclusione e opportunità sono elementi imprescindibili

Mentre si avvicina a Verona, la Fiamma brilla come promemoria di ciò che possiamo realizzare collettivamente: Giochi che onorano il nostro passato, rafforzano il presente e ispirano un futuro più inclusivo per tutti, dove ogni individuo possa trovare lo spazio per esprimere il proprio talento” ha dichiarato Giovanni Malagò, Presidente di Fondazione Milano Cortina 2026.

Durante l’intera giornata, Largo delle Poste ha ospitato anche un’esperienza immersiva all’interno di una suggestiva struttura geodetica trasparente, aperta a visitatori e studenti, con installazioni interattive, contenuti multimediali e attività di engagement dedicate ai valori condivisi da Allianz e dal Movimento Paralimpico.

Il Viaggio della Fiamma Paralimpica, presentato da Allianz, vivrà ora tre giorni intensi in cui il convoglio toccherà tutte le principali città della Regione Veneto. Oggi raggiungerà Venezia in serata. Durante il percorso toccherà Pieve di Cadore, Longarone, Belluno, Treviso e Mestre, prima della city celebration conclusiva in piazza San Marco, nel cuore del capoluogo veneziano. Il 5 marzo sarà un altro giorno di staffetta: partendo da Castelfranco Veneto, il convoglio passerà da Asolo, Bassano del Grappa, Thiene e Vicenza, per poi arrivare a Padova, città che accoglierà la city celebration a Prato della Valle. Infine, grande finale il 6 marzo: la tappa prevede passaggi a Monselice, Rovigo, Legnago, Nogara e Isola della Scala. La Fiamma arriverà infine a Verona, che accoglierà l’ultima staffetta.

Proprio nella serata del 6 marzo, la Fiamma farà il suo ingresso nell’Arena di Verona per la Cerimonia di Apertura dei Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026, dando ufficialmente il via alle competizioni. Fino al 15 marzo oltre 600 atlete e atleti provenienti da circa 50 nazioni si confronteranno in 79 eventi medaglia, articolati in sei discipline: sci alpino paralimpico, biathlon paralimpico, sci di fondo paralimpico, hockey su slittino, snowboard paralimpico e curling in carrozzina.

—

milano-cortina-2026/eventi

webinfo@adnkronos.com (Web Info)