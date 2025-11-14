Ail rinnova charity partnership con Social Football Summit

(Adnkronos) – L’Ail, l’Associazione Italiana contro Leucemie, linfomi e mieloma rinnova la charity partnership con Social Football Summit (Sfs), l’unico evento italiano di rilievo internazionale dedicato alla football industry. Una collaborazione che conferma l’impegno condiviso nel promuovere i valori di solidarietà, inclusione e impatto sociale dello sport. Sfs sarà, come ogni anno, un appuntamento di riferimento per il mondo del calcio, con due giornate di confronto, networking e innovazione (18 e 19 novembre presso l’Allianz Stadium di Torino). Il programma prevede talk, panel, interviste e momenti formativi sui temi più strategici della football industry: media, tecnologia, economia, sostenibilità, inclusione, salute e turismo.

Al centro della collaborazione tra Ail e Sfs c’è il progetto ‘Donare Esperienze’, un’iniziativa che unisce sport e solidarietà per offrire momenti di gioia e normalità a pazienti oncoematologici, ex pazienti, caregiver e volontari, attraverso incontri dedicati con squadre e giocatori di Serie A e Serie B. Grazie alla collaborazione di club calcistici e sezioni provinciali Ail, pazienti ed ex pazienti hanno l’opportunità di varcare i cancelli degli stadi, incontrare i loro idoli e respirare quell’energia che solo il campo sa donare. Grazie al sostegno del Social Football Summit e delle società calcistiche coinvolte, Ail ha già potuto realizzare lo scorso anno alcune attività in collaborazione con i club.

In particolare, il 18 febbraio e il 20 marzo il Bologna FC 1909 ha accolto alcuni pazienti dell’Istituto di Ematologia Seràgnoli presso il Centro Tecnico Niccolò Galli, offrendo loro l’opportunità di assistere a un allenamento e incontrare i giocatori della prima squadra. Momenti di grande emozione e vicinanza che hanno trasformato un semplice incontro sportivo in un gesto di solidarietà autentica. L’iniziativa ha poi toccato anche Cagliari, il 17 aprile, con la partecipazione di pazienti, ex pazienti e volontari che hanno potuto assistere a un allenamento e incontrare i calciatori del Cagliari Calcio, e Udine, l’11 maggio, con un tour dello stadio e la visione della partita Udinese – Monza.

“Siamo felici di rinnovare la collaborazione con il Social Football Summit, una partnership che unisce in modo concreto il mondo dello sport e quello della solidarietà. – dichiara Gaetano Biallo, direttore generale di Ail – Attraverso il progetto Donare Esperienze, abbiamo visto quanto il calcio possa diventare un veicolo straordinario di speranza, inclusione e forza per i pazienti ematologici e le loro famiglie. Questo rinnovo ci permetterà di ampliare ulteriormente le opportunità offerte ai pazienti, ex pazienti e volontari, continuando a regalare momenti di gioia e normalità a chi affronta o ha affrontato la malattia. Crediamo profondamente nel valore educativo e sociale dello sport, e grazie a Sfs vogliamo continuare a trasformare le emozioni del campo in gesti di solidarietà concreta.”

“Siamo orgogliosi di rinnovare la partnership con Ail e di dare continuità al progetto Donare Esperienze, che rappresenta al meglio lo spirito di Sfs: mettere il calcio al servizio delle persone. – ha aggiunto Gianfilippo Valentini, Ceo di Sfs – Il nostro obiettivo è da sempre quello di valorizzare il potere sociale e umano del calcio, e grazie ad AIL, abbiamo potuto vedere da vicino come questo sport possa diventare un linguaggio universale di speranza, vicinanza e rinascita. Con Donare Esperienze vogliamo continuare a costruire ponti tra il mondo del calcio e chi affronta momenti difficili, regalando emozioni autentiche e la forza di sentirsi parte di una squadra più grande. Perché il calcio, quando sa guardare oltre il campo, può davvero fare la differenza.”

Con questa partnership, Ail e Sfs rinnovano il proprio impegno comune nel promuovere una cultura della solidarietà e dell’inclusione attraverso lo sport, dimostrando che il calcio può essere, ancora una volta, molto più di una competizione: un vero strumento di speranza e condivisione.

