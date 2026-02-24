14.4 C
Architetto Casamonti: “Il rischio è che senza interventi lo stadio Flaminio crolli come il Ponte Morandi”

Sport nazionale
REDAZIONE
REDAZIONE
Corriere Toscano
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – “E’ una scelta responsabile perché costruire uno stadio significa consumare 15-20 ettari di nuovo suolo e quando si può rigenerare una struttura già esistente dobbiamo farlo anche per salvare un monumento. Lo stadio Flaminio è un’opera straordinaria ma è in cemento armato e se non viene restaurato potrebbe crollare come il Ponte Morandi”. Lo ha detto Marco Casamonti, professore ordinario di Progettazione architettonica e urbana alla Scuola politecnica di Genova e fondatore dello studio Archea associati, tra gli intervenuti al Forum Adnkronos al Palazzo dell’Informazione sul progetto del nuovo stadio della Lazio. 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

