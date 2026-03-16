15.3 C
Firenze
lunedì 16 Marzo 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Atp Miami, Sinner aspetta Dzumhur al secondo turno: sorteggio tabellone

Sport nazionale
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) – Jannik Sinner guida la pattuglia di 6 italiani nel tabellone del singolare maschile dell’Atp Masters 1000 di Miami, in programma dal 18 al 29 marzo. Il sorteggio di oggi ha stabilito che il numero 2 del mondo, reduce dal trionfo nell’Atp Masters 1000 di Indian Wells, debutterà al secondo turno contro il bosniaco Damir Dzumhur o contro un qualificato. Sinner al terzo turno troverebbe il numero 30 del seeding, il funambolo francese Corentin Moutet. Agli ottavi probabile incrocio con il russo Andrei Rublev. Nella parte bassa del tabellone presidiata da Sinner spicca la presenza del tedesco Alex Zverev, numero 3 del mondo, e del russo Daniil Medvedev: a Indian Wells sono stati battuti dall’azzurro in semifinale e in finale. Nella stessa porzione di main draw anche Matteo Arnaldi che debutterà contro il kazako Alexander Shevchenko con la prospettiva di sfidare lo statunitense Ben Shelton, testa di serie numero 8, al secondo turno. 

Nella parte alta del tabellone, Lorenzo Musetti (numero 4) debutterà al secondo turno contro un qualificato. A Flavio Cobolli toccherà il vincente del match Collignon-Dimitrov. Luciano Darderi attende uno tra Marcos Giron e un qualificato, mentre al terzo turno si profila il duello con Carlos Alcaraz. Lo spagnolo, numero 1 del mondo, è atteso da un esordio di fuoco: al secondo turno troverà con ogni probabilità il brasiliano Joao Fonseca. La pattuglia italiana è completata da Matteo Berrettini che al primo turno se la vede con il francese Alex Muller.  

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
15.3 ° C
16.2 °
13.5 °
54 %
4.6kmh
0 %
Lun
15 °
Mar
16 °
Mer
12 °
Gio
12 °
Ven
14 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1363)ultimora (1209)sport (65)Eurofocus (57)demografica (32)Eugenio Giani (18)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati