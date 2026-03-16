Atp Miami, Sinner aspetta Dzumhur al secondo turno: sorteggio tabellone

(Adnkronos) – Jannik Sinner guida la pattuglia di 6 italiani nel tabellone del singolare maschile dell’Atp Masters 1000 di Miami, in programma dal 18 al 29 marzo. Il sorteggio di oggi ha stabilito che il numero 2 del mondo, reduce dal trionfo nell’Atp Masters 1000 di Indian Wells, debutterà al secondo turno contro il bosniaco Damir Dzumhur o contro un qualificato. Sinner al terzo turno troverebbe il numero 30 del seeding, il funambolo francese Corentin Moutet. Agli ottavi probabile incrocio con il russo Andrei Rublev. Nella parte bassa del tabellone presidiata da Sinner spicca la presenza del tedesco Alex Zverev, numero 3 del mondo, e del russo Daniil Medvedev: a Indian Wells sono stati battuti dall’azzurro in semifinale e in finale. Nella stessa porzione di main draw anche Matteo Arnaldi che debutterà contro il kazako Alexander Shevchenko con la prospettiva di sfidare lo statunitense Ben Shelton, testa di serie numero 8, al secondo turno.

Nella parte alta del tabellone, Lorenzo Musetti (numero 4) debutterà al secondo turno contro un qualificato. A Flavio Cobolli toccherà il vincente del match Collignon-Dimitrov. Luciano Darderi attende uno tra Marcos Giron e un qualificato, mentre al terzo turno si profila il duello con Carlos Alcaraz. Lo spagnolo, numero 1 del mondo, è atteso da un esordio di fuoco: al secondo turno troverà con ogni probabilità il brasiliano Joao Fonseca. La pattuglia italiana è completata da Matteo Berrettini che al primo turno se la vede con il francese Alex Muller.

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