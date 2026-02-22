Bastoni, Botteri accusa: “Ha fatto espellere nero, c’è elemento razzista”. E risponde… Aldo Serena

(Adnkronos) – Il caso Bastoni in Inter-Juventus continua a far discutere. La simulazione del difensore nerazzurro, che ha portato al secondo giallo, e alla conseguente espulsione, di Kalulu è arrivata anche su La7, durante il programma ‘In altre parole’. In un’animata discussione tra i giornalisti Massimo Gramellini e Giovanna Botteri, che ha insinuato come, dietro all’esultanza di Bastoni, ci fosse anche un elemento di discriminazione razziale, provocando la reazione dell’ex attaccante della Juve Aldo Serena.

“Io sono neutrale tra la Juve e l’Inter”, ha esordito Gramellini, “diciamo che Bastoni è riuscito nel miracolo di far cacciare ingiustamente un giocatore bianconero che è una cosa che appartiene a un mondo nuovo”. Immediata la replica di Botteri: “È anche un giocatore nero, tra l’altro, c’è anche l’elemento razzista”, che poi ha rincarato la dose: “Ha fatto una roba schifosissima. Non è da giustificare, ha fatto espellere il giocatore ‘neretto’ e poi ha anche esultato, ha detto ‘e vai’, è veramente una roba immonda. Bocciato, dai. Ha chiesto scusa? A quel punto, lo hanno visto tutti mica poteva dire che si è fatto male veramente”.

L’attacco a Botteri invece è arrivato da Aldo Serena, che ha commentato un video che riportava le parole della giornalista: “Spero per la signora Botteri ( ed anche per noi) che la sua superficialità, l’approssimazione e la faciloneria, con la quale ha affrontato l’argomento di Bastoni non sia la costante con la quale ci fornisce informazioni dal mondo”.

—

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)