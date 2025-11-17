‘Benetton Formula’, nel weekend sale cinematografiche piene e documentario in arrivo su Sky

(Adnkronos) – Dopo il successo delle anteprime di Roma e Treviso del 13 e 14 novembre -alla presenza di circa 1000 ospiti tra istituzioni, personalità del mondo della Formula 1, dello sport e dello spettacolo-, Benetton Formula, il documentario di Slim Dogs realizzato con Sky per ripercorrere l’ascesa della scuderia italiana capace di rivoluzionare la Formula 1, ha debuttato nel weekend nelle sale The Space di Roma, Treviso e Milano, registrando un marcato gradimento tra il pubblico di appassionati

Gli spettacoli -3 a Roma, 3 a Milano e 5 a Treviso- hanno infatti confermato l’attesa e l’interesse del pubblico verso il racconto di una delle avventure più iconiche del motorsport, con sold out nei cinema di Roma e Treviso e grande affluenza di pubblico anche a Milano. Nel corso dei suoi 90 minuti, Benetton Formula ripercorre la storia della scuderia guidata da Alessandro Benetton, attraverso i ricordi dei suoi protagonisti e immagini di repertorio -molte delle quali inedite- che restituiscono l’energia, le intuizioni e il coraggio di una squadra capace di cambiare per sempre la storia del Circus. Benetton Formula sarà disponibile da venerdì 28 novembre su Sky Sport Uno, Sky Documentaries e in streaming su Now.

Grande successo anche alla prima a Roma, al Cinema The Space Moderno con circa 500 ospiti, tra cui, oltre al presidente di Edizione Alessandro Benetton e la compagna Gloria Tonon, erano presenti anche l’imprenditore ed editore Francesco Gaetano Caltagirone, l’amministratore delegato di Acea Fabrizio Palermo, l’ex ministro della giustizia Paola Severino, l’ex SS di Stato alla Presidenza del Consiglio Gianni Letta con la moglie, il produttore cinematografico Giampaolo Letta. Dal mondo dello spettacolo Bianca Nappi, Novella Calligaris, Nadia Mayer, Renzo Musumeci, Cristiano Caccamo, Federica Zacchia, Sveva Alviti e Rocìo Munoz Morales. All’evento erano presenti anche l’amministratore delegato di Edizione Enrico Laghi, l’amministratore delegato di Mundys Andrea Mangoni, il presidente di Mundys Giampiero Massolo l’ad di Cinecittà Manuela Cacciamani, la produttrice Gabrielal Buontempo, l’ad di aeroporti di Roma Marco Troncone.

