Berthold: "Fondo fine carriera calciatori? Speriamo in soluzione positiva"

(Adnkronos) – L’ex difensore tedesco di Roma e Verona Thomas Berthold, campione del mondo a Italia 90, torna nella Capitale per chiedere chiarezza e trasparenza sul Fondo fine carriera dei calciatori. 

