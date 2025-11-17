15.9 C
Firenze
lunedì 17 Novembre 2025
Bove: “La mia condizione fisica migliora e voglio tornare a giocare il prima possibile”

Sport nazionale
Corriere Toscano
(Adnkronos) – “Le mie condizioni? Sto pensando ad allenarmi anche perché per me lo sport è importante. La mia condizione fisica migliora e l’obiettivo è tornare a giocare e farlo il prima possibile”. Lo ha detto il calciatore Edoardo Bove, a margine della conferenza stampa dedicata alla presentazione della legge a lui intitolata sul primo soccorso, che si è tenuta in Senato. “Sono contento di come procede e l’obiettivo naturalmente è quello di tornare a giocare e di farlo il prima possibile. Non mi precludo niente, non so dirvi ancora dove e quando, ma credo che accadrà presto quindi sì, sono contento anche da quel punto di vista, dal punto di vista sportivo. Ora mi vedete in giacca e cravatta, ma punto a rimettere maglietta e pantaloncini”.  

sport

