Brignone: “Mattarella ci contava sull’oro? Io no, lui umile e rispettoso con gli atleti”

(Adnkronos) – “L’abbraccio di Mattarella all’arrivo? E’ stato veramente particolare già vincere in casa, davanti al tuo pubblico, c’è stata tutta la tribuna che cantava l’Inno, una bandiera gigante sulle tribune che sventolava, penso che sia una delle emozioni e dei momenti più particolari che ho vissuto. Io non lo sapevo nemmeno che sarebbe venuto al SuperG. Me lo sono trovato lì e quando me lo hanno detto ho risposto ‘urca meno male che non ho fatto una figuraccia’. Mi ha detto ‘ci contavo’, gli ho risposto ‘Lei sì, io sinceramente proprio no’. Lui con la sua solita umiltà, si è sempre comportato con umiltà e rispetto con noi atleti, è una cosa che mi piace moltissimo”. Lo ha detto Federica Brignone, doppio oro ai Giochi Invernali di Milano Cortina 2026, in conferenza stampa a Casa Italia il giorno dopo il successo in gigante sull’Olympia delle Tofane, sulla presenza all’arrivo dopo l’oro in SuperG del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che ora aspetta l’azzurra al Quirinale con medaglie e bandiera.  

