Cacciari e il pronostico sulla Nazionale: “Italia non andrà ai Mondiali, livello bassissimo”

(Adnkronos) – Lo spareggio dell’Italia per andare ai Mondiali di calcio? “Secondo me li perderemo. Il motivo è semplice: in Italia il livello atletico, fisico, di agonismo e di determinatezza anche in squadre top come l’Inter è bassissimo, figuriamoci come possa essere quello della Nazionale di calcio”. Questa la previsione del filosofo Massimo Cacciari, che oggi è intervenuto a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, dove è stato intervistato da Giorgio Lauro e Nancy Brilli.

