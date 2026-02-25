14.4 C
Cacciari e il pronostico sulla Nazionale: “Italia non andrà ai Mondiali, livello bassissimo”

Sport nazionale
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Lo spareggio dell’Italia per andare ai Mondiali di calcio? “Secondo me li perderemo. Il motivo è semplice: in Italia il livello atletico, fisico, di agonismo e di determinatezza anche in squadre top come l’Inter è bassissimo, figuriamoci come possa essere quello della Nazionale di calcio”. Questa la previsione del filosofo Massimo Cacciari, che oggi è intervenuto a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, dove è stato intervistato da Giorgio Lauro e Nancy Brilli. 

sport

