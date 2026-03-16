Caputi, ‘sport significa benessere e attività fisica condivisione’

(Adnkronos) – “Sport significa benessere e attività fisica significa condivisione, coinvolgimento e dà la possibilità alle varie generazioni di essere insieme tra di loro. Inoltre, lo sport ha un alto significato valoriale e culturale per il nostro Paese. Credo che anche i risultati che stiamo ottenendo ad alto livello siano un’ulteriore spinta per i giovani”. A dirlo Massimo Caputi, giornalista sportivo, in occasione della presentazione a Cologno Monzese di “Sport Illumina”, l’iniziativa ideata da Sport e Salute e promossa dal Ministro per lo Sport e i Giovani, tramite il Dipartimento per lo Sport, che vuole rispondere concretamente alla necessità di restituire ai cittadini luoghi di aggregazione autentici, accessibili e sicuri.

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