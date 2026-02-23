13.7 C
Firenze
lunedì 23 Febbraio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Champions League, Inter: operazione rimonta contro il Bodo

Sport nazionale
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) – L’Inter, capolista indiscussa della Serie A, sarà la prima formazione italiana a scendere in campo per il ritorno dei playoff di Champions League. I nerazzurri, privi di capitan Lautaro, provano a ribaltare il Bodo Glimt, vincitore all’andata per 3-1. Impresa non semplice ma alla portata dei ragazzi di Chivu, favoriti secondo gli esperti Sisal a 1,24 contro il 10 dei norvegesi mentre si scende a 7,00 per il pareggio. Il Bodo, quest’anno, ha perso solo una volta lontano da casa, a Istanbul contro il Galatasaray, ma il suo bilancio in Italia è assai deficitario: sette trasferte e appena un pareggio, contro la Roma nel 2021. L’ipotesi di una sfida che si prolunga ai supplementari è data a 4,25 mentre una decisione ai rigori si gioca a 11,50. L’Inter, in ogni caso, rimane favorita anche per il passaggio turno, 1,72 rispetto al 2,10 del Bodo. Allora un risultato esatto di 3-0 per a San Siro per i padroni di casa pagherebbe 9 volte la posta. Sommer e compagni partiranno fortissimo e veder l’Inter in vantaggio alla fine del primo tempo si gioca a 1,57 contro il 7,50 della formazione nordica. In Europa, gli arbitri tendono a far giocare ma, quando intervengono, sono decisamente severi: un’espulsione è in quota a 5,00 mentre una revisione al VAR è data a 3,25. 

Come detto Lautaro Martinez non sarà del match e allora Christian Chivu si affida al golden boy del calcio italiano, Pio Esposito. Già a segno nella gara di andata, il giovane attaccante dell’Inter è pronto a prendersi la scena anche a San Siro, magari con una doppietta che pagherebbe 6 volte la posta. L’altra pedina fondamentale per i nerazzurri è, neanche a dirlo, Federico Dimarco: l’esterno interista, finora, ha messo insieme 6 reti e ben 15 assist in stagione. Il numero 32 nerazzurro che sfoggia una gara con un gol e un assist è ipotesi data a 2,25. 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
13.7 ° C
14.6 °
12.9 °
69 %
0.5kmh
75 %
Lun
13 °
Mar
15 °
Mer
18 °
Gio
19 °
Ven
19 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1375)ultimora (1202)sport (83)Eurofocus (49)demografica (41)vigili del fuoco (15)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati