Champions League – Juventus, Mission Impossible contro il Gala

La Juventus, quattro sconfitte e un pareggio nelle ultime cinque in tutte le competizioni, va a caccia di una Mission Impossible contro il Galatasaray nel ritorno dei play-off di Champions League. La pesante sconfitta dell’andata, 5-2 a favore di Osimhen e compagni, costringe i bianconeri a una rimonta epica ma tutt’altro che semplice: gli esperti Sisal vedono la Juventus favorita a 1,52 contro il 4,75 del Gala mentre si sale fino a 5,25 per il pareggio. L’ipotesi che la gara si prolunghi ai supplementari si gioca a 4,25 mentre una soluzione ai rigori pagherebbe 16 volte la posta. La sfida della scorsa settimana ha un peso specifico notevole in chiave di passaggio turno: i turchi agli ottavi sono offerti a 1,20 mentre Locatelli e compagni tra i migliori 16 della Champions sono in quota a 4,50. Sarà una partita intensa e dura dove un’espulsione, a 3,50, non è da escludere visto che l’ipotesi che vengano sventolati almeno 6 cartellini si gioca a 3,00. Se dalle sanzioni si passa alle marcature, ecco che un gol da fuori a 3,00 è nelle corde della sfida. Weston McKennie, gol o assist a 2,25, è il jolly a cui Spalletti affida il compito di scardinare la difesa del Galatasaray mentre Jonathan David, a segno a 2,00, e Kenan Yildiz, assist a 3,00 guideranno l’attacco bianconero.

Se la Juventus deve compiere un’impresa, l’Atalanta è chiamata ad un’altra rimonta storica. La Dea ospita il Borussia Dortmund, trionfatore in Germania, e che dispone di due risultati su tre per proseguire la sua corsa in Champions League. Gli esperti Sisal vedono i bergamaschi favoriti a 2,10 contro il 3,10 dei gialloneri mentre il pareggio è dato a 4,00. Il passaggio turno dell’Atalanta si gioca a 4,75, il Borussia avanti è dato invece a 1,18. L’ipotesi supplementari è in quota a 6,25 mentre i calci di rigore a determinare chi proseguirà la sua corsa sono offerti a 12,50. I nerazzurri vorrebbero protrarre la sfida oltre i tempi regolamentari: un risultato esatto di 2-0 per Krstovic e compagni pagherebbe 12 volte la posta. I ragazzi di Palladino vorranno partire forte e vederli chiudere in vantaggio il primo tempo è ipotesi che si gioca a 2,60 mentre un gol dalla panchina è offerto a 2,50. I corner potrebbero diventare un fattore con l’Atalanta in quota a 3,25 per batterne almeno otto. Gianluca Scamacca, primo marcatore a 5,00, e Nikola Krstovic, gol o assist a 1,75, saranno le punte di diamante di Palladino mentre un assist di Mario Pasalic è in quota a 4,00.

