Como, Baturina recuperato

Sport nazionale
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Grande notizie per Cesc Fabregas ed i fantallenatori a poche ore dalla sfida di Coppa Italia con l’Inter. Torna, almeno tra i convocati, Martin Baturina. Il classe 2003 si era infortunato nel corso del match con la Juventus e aveva riportato una distrazione del legamento deltoideo nella zona della caviglia sinistra. 

Uno infortunio che avrebbe dovuto tenere Baturina lontano dai campi per circa due settimane. Pare però che Baturina possa stringere i denti e andare almeno in panchina nella super sfida di Coppa Italia prevista per stasera.  

E in effetti Fabregas lo aveva quasi annunciato nel corso della conferenza pre-partita della sfida al Lecce, dove aveva detto che forse ce l’avrebbe fatta con l’Inter. 

Stasera Baturina dovrebbe quindi figurare tra i convocati, di fatto aggiungendo peso alla rosa di Fabregas e, perché no, magari pronto anche a scendere in campo per qualche minuto.  

Non ci sarà, invece, Kempf, fermato da un problema all’anca. Le condizioni del difensore dovranno essere valutate in vista della prossima sfida in campionato.  

Fantacalcio.it per Adnkronos 

sport/fantacalcio

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

