Coppa d’Africa… infinita: Senegal annuncia ricorso al Tas dopo vittoria a tavolino del Marocco

(Adnkronos) – La Coppa d’Africa 2026 non finisce più. Dopo la vittoria a tavolino assegnata al Marocco, il Senegal (squadra vincitrice sul campo del trofeo) ha annunciato ricorso al Tas definindo la decisione “ingiusta, senza precedenti e inaccettabile, che scredita il calcio africano”. Una nuova puntata di una delle storie più clamorose del calcio contemporaneo.

Ma cos’è successo? Breve riassunto delle puntate precedenti. Il Marocco ha vinto la Coppa d’Africa ieri, martedì 17 marzo, con oltre due mesi di ritardo. A rovesciare il risultato del campo, che aveva visto il Senegal trionfare in finale 1-0 – ai supplementari con il gol di Gueye – è stata la Caf. La Federazione africana ha accolto il ricorso di quella marocchina assegnando la coppa al Marocco: vittoria a tavolino per 3-0 e trionfo.

Alla base della decisione della Federazione quanto successo durante la finale, con il Senegal che aveva abbandonato il terreno di gioco per diversi minuti provocando la sospensione della partita dopo l’assegnazione al Marocco di un calcio di rigore, poi sbagliato da Brahim Diaz con un cucchiaio.

La decisione di assegnare la Coppa d’Africa a tavolino è stata comunicata con una nota ufficiale diramata dalla Caf: “Il Comitato d’Appello della Caf ha deciso che la Nazionale del Senegal, in base all’articolo 84 del regolamento della Coppa d’Africa, è dichiarata sconfitta a tavolino nella finale della Coppa d’Africa, con il risultato della Partita registrato come 3-0 a favore della Federazione del Marocco”.

E ancora: “Il ricorso presentato dalla Fedeazione del Marocco è dichiarato ammissibile nella forma e il ricorso è accolto. Il Comitato d’Appello della Caf ritiene inoltre che la condotta della squadra senegalese rientri nell’ambito di applicazione degli articoli 82 e 84 del Regolamento della Coppa d’Africa. Si dichiara che la Federazione del Senegal, attraverso la condotta della sua squadra, ha violato l’articolo 82 del regolamento della Coppa d’Africa. In applicazione dell’articolo 84 del Regolamento della Coppa d’Africa, la squadra del Senegal viene dichiarata sconfitta a tavolino, con il risultato finale di 3-0 a favore della Federazione del Marocco”.

Caso chiuso? Ovviamente no. Perché il Senegal ha annunciato un ricorso al Tribunale arbitrale dello sport, il Tas di Losanna. La federazione ha avviato “una procedura di ricorso per difendere i propri diritti e gli interessi del calcio senegalese”. Una Coppa d’Africa infinita.

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