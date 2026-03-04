13.7 C
Coppa Italia, oggi semifinale Lazio-Atalanta – La partita in diretta

(Adnkronos) – La Lazio ospita l’Atalanta nella semifinale di Coppa Italia. Oggi, mercoledì 4 marzo, i biancocelesti sfidano la Dea nell’andata del penultimo atto della coppa nazionale allo Stadio Olimpico di Roma. La squadra di Sarri è reduce dalla sconfitta per 2-0 rimediata nella trasferta contro il Torino, mentre quella di Palladino è stata battuta al Mapei Stadium 2-1 dal Sassuolo. Calcio d’inizio alle 21.  

Dove vedere Lazio-Atalanta? La partita sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva, in chiaro, su Italia 1. La semifinale sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma di Mediaset Infinity e sul sito web di SportMediaset. 

La squadra che avrà la meglio nel doppio confronto se la vedrà con la vincente di Inter-Como in finale. Le semifinali di ritorno si giocheranno tra il 21 e il 22 aprile. 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

