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Dal parquet… alla strada: arriva la prima capsule collection della Pallacanestro Varese

Sport nazionale
REDAZIONE
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(Adnkronos) – In occasione del suo 80° anniversario, Pallacanestro Varese lancia una capsule collection streetwear per vestire tifosi e appassionati anche “fuori dal campo”. Un prodotto che fonde l’eredità sportiva della squadra con lo spirito urban, pensato per essere indossato ogni giorno. Una linea presentata con uno shooting realizzato tra le vie della città varesina e al palazzetto, due luoghi simbolo che raccontano il legame profondo tra la squadra e il territorio. 

Protagonisti degli scatti sono i giocatori della prima squadra – Carlos Stewart, Davide Alviti, Ike Iroegbu, il capitano Matteo Librizzi e la giovane stella Assui – che interpretano la collezione nei luoghi dove ogni giorno si costruisce l’identità biancorossa. 

 

La capsule, integralmente autoprodotta, è costruita attorno a silhouette essenziali e volumi ampi: una hoodie oversize nera, una crewneck relaxed in colorazione off-white, una t-shirt (disponibile in entrambi i colori) e un cappellino nero. 

Il logo, pensato appositamente per questa linea e ricamato sul cuore, intreccia una “V” e una “A”, che rappresentano la Pallacanestro Varese, la sua città e la sua provincia. Sui capi, realizzati con tessuto in cotone (60%) e poliestere (40%) che garantisce struttura, comfort e durata nel tempo, sono applicate anche piccole patch tono su tono che portano il logo ufficiale della squadra. L’identità varesina, tra le più iconiche del basket italiano, viene reinterpretata attraverso un’estetica minimal e contemporanea, capace di connettere generazioni diverse: chi ha vissuto la grande tradizione del Club e chi oggi lo scopre come simbolo di appartenenza territoriale e attitudine. 

 

“Questa iniziativa nasce da una visione chiara: un grande Club non è solo ciò che accade nei quaranta minuti di gioco”, spiega Maksim Horowitz, General Manager of Basketball Strategy di Pallacanestro Varese e coordinatore del progetto. “La capsule collection è un modo concreto per connettere la squadra alla quotidianità delle persone, con un linguaggio nuovo ma autentico”. La capsule collection è ufficialmente disponibile in edizione limitata presso lo Store dell’Itelyum Arena di Masnago e online sul sito ufficiale del Club.  

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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