D'Aversa al Toro. Fantacalcio, chi sale e chi scende

Sport nazionale
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) – Il Torino ha deciso di cambiare dopo la brutta sconfitta contro il Genoa. Via Baroni, dentro D’Aversa. I fantallenatori ovviamente si chiedono cosa potrebbe cambiare con il nuovo allenatore.  

Pur avendo spesso adoperato la difesa a quattro nel corso della sua carriera, Roberto D’Aversa ripartirà dal 3-5-2 già utilizzato dal suo predecessore Marco Baroni. Lo ha confermato nel corso della conferenza stampa di presentazione: “Ci sono tanti difensori centrali e solo due terzini di ruolo, la disposizione più consona è quella di partire a tre”. 

L’unica incognita potrebbe essere rappresentata da qualche variazione sul tema, magari con l’avanzamento di Vlasic passaggio al 3-4-1-2 o addirittura al 3-4-2-1, modulo spesso utilizzato ai tempi dell’Empoli. 

Torino, chi sale con D’Aversa
 

ANJORIN – Giocatore di estro e qualità, ha già giocato agli ordini di D’Aversa che potrebbe sfruttarlo al meglio, pur consapevole della sua fragilità fisica. 

CASADEI – Già importante nelle rotazioni di Baroni, cercherà di sfruttare il cambio in panchina per mettersi ulteriormente in mostra nel finale di stagione. 

OBRADOR – Tra i volti nuovi del mercato di gennaio, si candida a essere il titolare sulla fascia mancina da qui a fine campionato. Potrebbe beneficiare dello scossone dato dal cambio di allenatore. 

Torino, chi scende con D’Aversa
 

PEDERSEN – In conferenza stampa D’Aversa ha sottolineato di voler puntare su giocatori di esperienza, quindi occhio a Lazaro che potrebbe “chiudere” il più giovane collega norvegese nell’ultimo scorcio della stagione. 

KULENOVIC – Presentatosi ai suoi tifosi con il gol all’Inter in Coppa Italia, in campionato finora ha deluso. Vale lo stesso discorso di Pedersen: in questo momento D’Aversa si affiderà a giocatori di maggiore esperienza. Dunque, al rientro di Adams, rischia concretamente di scivolare in panchina. 

MARIPAN – Inizialmente dovrebbe essere il perno centrale della difesa, ma D’Aversa conosce e apprezza Ismajli il quale potrebbe prendere il suo posto col passare delle settimane.  

Fantacalcio.it per Adnkronos 

sport/fantacalcio

webinfo@adnkronos.com (Web Info)



