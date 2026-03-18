Europa League: Roma-Bologna, sfida senza appello all’Olimpic

(Adnkronos) – Una notte da dentro o fuori, senza possibilità di appello. Roma e Bologna, giovedì sera all’Olimpico, vedranno manifestarsi il loro destino continentale nel ritorno degli ottavi di finale di Europa League. Dopo il pareggio di una settimana fa al Dall’Ara, i capitolini, spinti dall’ennesimo sold out, partono favoriti a 1,75 rispetto al 4,75 dei rossoblù con il pareggio, che porterebbe la sfida ai supplementari, offerto a 3,60. Giallorossi avanti, a 1,36, anche per il passaggio turno nei confronti dei felsinei, in quota a 3,10: la vincente sfiderà, nei quarti della competizione, una tra Aston Villa e Lille. La Roma è in serie positiva, in Europa League, da sei gare mentre il Bologna addirittura da dieci con una striscia aperta di 4 successi consecutivi in trasferta. L’Under, a 1,72, si fa preferire all’Over, a 2,00, con un risultato esatto di 2-0 che si gioca a 8,00 per i padroni di casa mentre quello a favore dei ragazzi di Italiano pagherebbe 25 volte la posta. Poche reti ma molti tiri in porta visto che una sfida con almeno 10 tiri totali nello specchio è in quota a 2,60. Anche i calci da fermo possono diventare un fattore tanto che vedere almeno 11 corner nel match è ipotesi offerta a 3,25. Occhio poi alle sanzioni perché in Europa gli arbitri lasciano sì giocare ma, quando prendono una decisione, è netta: un rigore è dato a 2,80, un’espulsione a 4,25 mentre un cartellino giallo per uno tra Gasperini e Italiano è dato a 4,00.

L’Olimpico proverà a spingere Donyell Malen, in gol a 2,40, verso l’ennesima perla di questo suo inizio con la maglia della Roma. Cerca la prima marcatura in giallorosso anche Robinio Vaz, dato a 3,25, ma la difesa felsinea dovrà fare attenzione a Lorenzo Pellegrini, già decisivo all’andata: un gol o un assist del numero 7 romanista si gioca a 2,40. Italiano, dal canto suo, si affida a Santiago Castro, nel tabellino dei marcatori a 4,50, ma anche al suo uomo più in forma, Federico Bernardeschi, a segno a 5,00. Senza dimenticare però il leader del Bologna, quel Riccardo Orsolini che vuole tornare protagonista magari con un assist offerto a 7,50.

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