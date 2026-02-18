Fiorentina: doppia assenza in Conference League

(Adnkronos) – Doppia assenza in casa Fiorentina in vista della gara di domani in Polonia contro lo Jagiellonia valida per l’andata dei playoff di Conference League.

Mister Vanoli infatti dovrà fare a meno del portiere De Gea e anche dell’ala offensiva Solomon, entrambi previsti assenti nella sfida di coppa.

De Gea sarà out per una sublussazione del terzo dito della mano, la stessa rimediata nella gara contro il Como e non sarà convocato.

Solomon, invece, è indisponibile per sindrome influenzale e anche lui è escluso dalla lista dei convocati contro lo Jagiellonia; entrambi poi saranno da valutare in vista della gara di lunedì pomeriggio al Franchi in campionato contro il Pisa.

