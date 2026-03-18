Gasperini: “Mi aspetto una gara equilibrata con il Bologna ma il nostro pubblico ci spingerà”

(Adnkronos) – “Il risultato lascia invariate le possibilità ma rispetto a giovedì scorso giochiamo in casa e questo può essere un piccolo vantaggio, ma sono due squadre che si conoscono bene e mi aspetto una partita equilibrata. Come spesso accade, molto dipenderà dai momenti delle due squadre. Se guardiamo alla stagione fino a questo momento, possiamo dire che è stata nel complesso positiva, a parte due sconfitte che sicuramente non volevamo. Se vogliamo fare un bilancio adesso, parlando della Roma, io sono un po’ di parte, ma posso dire di essere soddisfatto del percorso che abbiamo fatto finora”. Lo ha detto il tecnico della Roma Gian Piero Gasperini a Trt Spor alla vigilia della sfida di ritorno degli ottavi di Europa League con il Bologna. “Naturalmente i percorsi vanno completati e portati fino in fondo, compresi gli ultimi due mesi della stagione. Tuttavia già il fatto di giocare domani, a metà marzo, una partita importante di Europa League rappresenta comunque un bel traguardo”.

Domani anche i tifosi scenderanno in campo per spingere la Roma. “Senza dubbio non andremmo da nessuna parte senza i nostri tifosi. Non sono mai mancati. Domani sarà una partita da dentro o fuori, quindi probabilmente ci sarà un sostegno ancora più forte. Però la presenza dei tifosi c’è stata in qualunque tipo di partita, anche quando abbiamo giocato venti giorni fa con la Cremonese o in altre gare magari meno decisive di quella di domani”, ha aggiunto Gasperini con la finale che si giocherà ad Istanbul. “Çelik? Io lo apprezzo molto e ho grande stima di lui, sia per il rendimento in campo sia per il comportamento durante la settimana e nello spogliatoio. È assolutamente un grande professionista ed è anche un ragazzo molto positivo dal punto di vista umano”.

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