Giallo Cristiano Ronaldo, si diffonde notizia sulla ‘fuga’ da Riyad a Madrid ma si allena in Arabia Saudita

Sport nazionale
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) –
Cristiano Ronaldo è ‘fuggito’ a Madrid con il suo jet privato. Anzi, no, è regolarmente all’allenamento dell’Al-Nassr, a Riyad, in Arabia Saudita. Prima la notizia, rivelatasi una fake news, poi il post su X della società a ricostruire una giornata che ha acceso i riflettori sui presunti spostamenti del campione portoghese, ‘giustificati’ dalla paura innescata dai bombardamenti iraniani sull’ambasciata americana.  

 

Anche il quotidiano spagnolo As sostiene che mentre alcuni report dicono che abbia lasciato l’Arabia Saudita, Ronaldo è ancora a Riyad, alle prese con un infortunio e in attesa di capire come si evolverà la situazione legata all’incertezza nell’area. 

Ad alimentare l’ipotesi che Cristiano Ronaldo avesse scelto di abbandonare il Paese in cui gioca è stato il tracciamento del suo aereo personale: i dati di Flightradar24 dicono che il velivolo ha sorvolato prima l’Egitto e poi il Mediterraneo, atterrando all’aeroporto di Madrid-Barajas all’1:32 di questa mattina. Evidentemente, però, a bordo non c’era lui ma presumibilmente la sua famiglia, la compagna Georgina Rodriguez e i loro cinque figli.  

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

