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Illumina Sport: il progetto per il diritto allo sport prende il via a Cologno Monzese

Sport nazionale
REDAZIONE
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Corriere Toscano
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(Adnkronos) – L’attività sportiva non come privilegio ma come diritto. È l’assunto da cui si sviluppa ‘Illumina Sport’, il progetto che mira a creare una nuova visione dello sport, con al centro inclusione e socialità, calandolo gratuitamente nelle comunità e nei territori. Ideata da Sport e Salute e promossa dal Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, con un finanziamento di 31,8 milioni di euro, l’iniziativa ha preso il via dal parco di Via Neruda di Cologno Monzese, in provincia di Milano, e vedrà la realizzazione di altri 84 spazi sparsi per l’Italia, oggi in fase di realizzazione. Accessibilità, divertimento, salute e comunità sono le parole chiave che guideranno lo sviluppo del progetto lungo lo Stivale. 

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