Inter: in tre lavorano a parte

(Adnkronos) – Si avvicina la sfida con l’Atalanta per l’Inter di Cristian Chivu, a caccia di riscatto dopo la sconfitta nel derby.

Oggi seduta di allenamento mattutina per la truppa nerazzurra che già nella giornata di ieri ha ritrovato Marcus Thuram il quale ha smaltito la sindrome influenzale dei giorni scorsi.

Hanno lavorato a parte Lautaro Martinez, Hakan Calhanoglu e Alessandro Bastoni. Il difensore sarà nuovamente valutato dallo staff medico nella giornata di domani e potrebbe recuperare in tempo utile per il match con l’Atalanta.

Fantacalcio.it per Adnkronos

—

sport/fantacalcio

webinfo@adnkronos.com (Web Info)