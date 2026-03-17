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Inter: le condizioni di Mkhitaryan

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REDAZIONE
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(Adnkronos) – In casa Inter l’1-1 di sabato scorso in campionato contro l’Atalanta ha portato con sé anche l’infortunio di Mkhitaryan. L’armeno infatti è uscito acciaccato dal match contro la Dea a causa di un fastidio muscolare alla gamba. 

Nella mattinata di ieri il centrocampista nerazzurro si è sottoposto agli esami medici di rito, dai quali è emerso un risentimento alla coscia sinistra.  

Non è il primo infortunio di questa stagione per Mkhitaryan, che già a novembre aveva saltato sei partite tra campionato e Champions League per un problema muscolare alla coscia. Due le reti e un assist messi a referto finora dal 37enne in campionato.  

Ecco la nota diramata dall’Inter in merito alle condizioni del centrocampista armeno: “Henrikh Mkhitaryan si è sottoposto questa mattina ad accertamenti strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Gli esami hanno evidenziato un risentimento al bicipite femorale della coscia sinistra. La sua situazione sarà rivalutata nei prossimi giorni”. 

  

Fantacalcio.it per Adnkronos 

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