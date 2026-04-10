Italia, Baldini ct nelle amichevoli con Lussemburgo e Grecia

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Silvio Baldini nuovo ct (ad interim) dell’Italia. L’allenatore della Nazionale Under 21 siederà sulla panchina azzurra in occasione delle due amichevoli in programmatra poco meno di due mesi, mercoledì 3 giugno, quando allo Stade de Luxembourg affronterà il Lussemburgo e domenica 7 giugno, quando sarà di scena al Pankritio Stadium di Candia, sull’isola di Creta, per un altro test con la Grecia.

L’annuncio di Baldini arriva dopo la risoluzione contrattuale con Gennaro Gattuso, che ha lasciato la panchina azzurra dopo la sconfitta rimediata contro la Bosnia nella finale dei playoff Mondiali: “Con il dolore nel cuore, non avendo raggiunto l’obiettivo che ci eravamo prefissati, ritengo conclusa la mia esperienza sulla panchina della Nazionale la maglia azzurra è il bene più prezioso che esiste nel calcio, per questo è giusto agevolare sin da subito le future valutazioni tecniche”, aveva detto Gattuso annunciando il suo addio.

“Desidero ringraziare il presidente Gabriele Gravina e Gianluigi Buffon, e con loro tutti i collaboratori della Federazione, per la fiducia e il supporto che mi hanno sempre garantito”, aveva continuato Gattuso, “è stato un onore poter guidare la Nazionale e farlo anche con un gruppo di ragazzi che hanno mostrato impegno e attaccamento alla maglia. Ma il ringraziamento più grande va ai tifosi, a tutti gli italiani che in questi mesi non hanno mai fatto mancare il loro amore e sostegno alla Nazionale. Sempre con l’azzurro nel cuore”.

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